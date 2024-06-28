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Беляков Василий Андреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Беляков
Имя
Василий
Отчество
Андреев
Дата исполнения приговора
20 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 46
Источник
Скан
Оригинальная запись
45587. БѢЛЯКОВЪ, ВАСИЛІЙ АНДРЕЕВЪ. Сс.-посел. Балаган. у., Усть-Удинск. в., с. Рогова, 34 л., рд. въ г. СПБ.; — Таганрог. О. С., 1 ч. 313 У. и 445 У. о сс., къ перев. въ каторж. раб. на 3 г. Исп. 20 Іюня 905.

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