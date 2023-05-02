Топорков Иван Константинович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Топорков
- Имя
- Иван
- Отчество
- Константинович
- Дата исполнения приговора
- 09 июль 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 273
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9451. ТОПОРКОВ ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ, 24 л., Свердловск. окр., Березовск. р. и завода. Н. С. 15 р. Свердловск. окр. Ст. ст. 2 ч. 86, 176, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 9/ѴІІ—26.
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