Лазуткин Осип Афанасьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лазуткин
- Имя
- Осип
- Отчество
- Афанасьевич
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 124
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16547. ЛАЗУТКИН, ОСИП АФАНАСЬЕВИЧ, 44 л. Гр. Чембарск. у., Ивановск. в., с. Покровского; — Н. С. 9 уч. Чембарск. у. Произв. самог., лиш. св. 5 л., по амн. нак. условно.
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