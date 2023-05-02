Чубейко Матрена Леоновна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чубейко
- Имя
- Матрена
- Отчество
- Леоновна
- Дата исполнения приговора
- 24 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 279
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 30303. ЧУБЕЙКО, МАТРЕНА ЛЕОНОВНА, 40 л. Гр. г. Анапы; — Н. С. 1 уч. г. Новороссийска. Содерж. притона, пр. р. 8 м. Исп. 24 июля 920.
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