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Сидоров Семен Семенов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сидоров
Имя
Семен
Отчество
Семенов
Дата исполнения приговора
03 декабрь 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 601
Источник
Скан
Оригинальная запись
16904. СИДОРОВЪ. СЕМЕНЪ СЕМЕНОВЪ. К. Боровск. у., Рощинск. в., д. Рѣдкиной, 20 л., рд. въ г. Боровскѣ; — Калуж. О. С., 13, 221, 9, 13, 221 и 1654 У., каторж. раб. 6 л. и 8 м. Исп. 3 Дек. 908. | 906 14426 169 М., по сов. съ приг., напеч. въ 905 г. № 70516. | 904 101835 170¹ М. | 904 27050 50 М.

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