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Кириков Павел Павлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кириков
Имя
Павел
Отчество
Павлов
Дата исполнения приговора
18 февраль 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 122
Источник
Скан
Оригинальная запись
5151. Кириков Павел Павлов., 21 г., Солигаличск. у., Вершковск. в., д. Н.-Чуркино. Н. С. 1 уч. Солигаличск. у. Ст. ст. 2 ч. 74, 76, л. с. 1 г. 18 февр. 927.

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