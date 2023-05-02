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Токарева Ирина Павловна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Токарева
Имя
Ирина
Отчество
Павловна
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 256
Источник
Скан
Оригинальная запись
29557. ТОКАРЕВА, ИРИНА ПАВЛОВНА, 25 л. Гр. Оханск. у., Токаринск. в., д. Осиповой; — Н. С. 1 уч. Оханск. у. Кража, лиш. св. 6 м. условно.

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