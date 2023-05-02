Лавринович Ипполит Францев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лавринович
- Имя
- Ипполит
- Отчество
- Францев
- Дата исполнения приговора
- 24 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 141
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 48165. ЛАВРИНОВИЧЪ, ИППОЛИТЪ (ЛЕОпольдъ) Францевъ. К. Свенцян. у., в. и д. Іодъ, 24 л.; — З. Н. 8 уч. Вилен. у. (въ 5 р.), 169 и 170 М., тюр. 1 г. Исп. 24 Мая 905. | 901 67360 309 У. | 97 70305 169 М. | 901 55141 170 М., по сов. съ приг., напеч. въ 99 г. № 67579.
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