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Захарова Аграфена

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Захарова
Имя
Аграфена
Дата исполнения приговора
12 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 95
Источник
Скан
Оригинальная запись
39507. ЗАХАРОВА, АГРАФЕНА. К. Боровск. у., Никольск. в., д. Юркова, 23 л.; — Москов. Ст. М. С. Басмаин. уч. (во 2 р.), 15, 169, 170¹ и 172 М., тюр. 4 м. Исп. 12 Апр. 905. | 904 86965 169 М.

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