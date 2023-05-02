Теплов Иван Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Теплов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 05 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 629
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17680. ТЕПЛОВЪ, ИВАНЪ ПЕТРОВЪ (онъ же Буланов и Буланый). Лиш. ос. пр. изъ к. Ковров. у., Санниковск. (бывш. Овсянниковск.) в., д. Доронихи, 41 г.; — У. Чл. О. С. по Ковров. у., 14² и 169 М., по отб. наказ. по приг., напеч. въ 908 г. № 94890, тюр. 3 м. Исп. 5 Дек. 908. | 900 109119 1647 У.
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