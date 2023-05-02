Баруздин Александр Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Баруздин
- Имя
- Александр
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 19
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 503. БАРУЗДИН, АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ. 30 л. Гр Череповецк. у., Колоденск. в., д. Сергеева; — Н. С. 10 уч. Череповецк. у. Убийство, лиш. св. 6 м., амнист. 6 Всерос. Съезда Сов. от нак. освоб.
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