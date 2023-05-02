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Крешер Александр Иоганнесович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Крешер
Имя
Александр
Отчество
Иоганнесович
Дата исполнения приговора
22 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 132
Источник
Скан
Оригинальная запись
25436. КРЕШЕР, АЛЕКСАНДР ИОГАННЕСОВИЧ, 38 л. Гр. Марксштадтск. у., Мангеймск. в.; — Н. С. 6 р. Марксштадтск. у. Незакон. дейст., лиш. св. 6 м. Исп. 22 июля 920.

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