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Альтерман Хана-Дрейзля Шлямов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Альтерман
Имя
Хана-Дрейзля
Отчество
Шлямов
Дата исполнения приговора
31 август 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 11
Источник
Скан
Оригинальная запись
129442. альтерманъ, хана-дрейзля Шлямовъ. Мщ. г. Калушина, Ново-Минск. у., 29 л.; — Варшав. С. П., 124, 134, 135, 14, 1655 и 1661 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 8 м. Исп. 31 Авг. 909.

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