Помелов Евгений Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Помелов
- Имя
- Евгений
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 11 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 272
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 97817. ПОМЕЛОВЪ, ЕВГЕНІЙ ИВАНОВЪ, 53 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Вологодск. у., Высоковск. в., д. Усова; — Вологодск. О. С., 29 Марта 911, 152, 3 ч. 1647 и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 3 г., съ зач. 10 м. предв. заключ. Исп. 11 Іюня 911. | 906 13733 170¹ М. | 900 103619 1647 У. | 900 103650 1 ч. 1655 У. | 97 12810 172 М.
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