Хайт Абрам Лейбов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хайт
- Имя
- Абрам
- Отчество
- Лейбов
- Дата исполнения приговора
- 20 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 431
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140694. ХАЙТЪ, АБРАМЪ ЛЕЙБОВЪ. Мщ. г. Одессы, 21 г.; — Г. С. 2 уч. г. Бендеръ, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 20 Окт. 909.
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