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Тверикин Александр Никитич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тверикин
Имя
Александр
Отчество
Никитич
Дата исполнения приговора
05 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 262
Источник
Скан
Оригинальная запись
9057. ТВЕРИКИН АЛЕКСАНДР НИКИТИЧ, 20 л., Шадринск. окр., Покровск. р., д. Чечуминой. Н. С. 14 р. Шадринск. окр. Ст. 185, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 5/ІѴ—26.

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