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Богданов Андрей Богданов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Богданов
Имя
Андрей
Отчество
Богданов
Дата исполнения приговора
31 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 36
Источник
Скан
Оригинальная запись
45296. БОГДАНОВЪ, АНДРЕЙ БОГДАновъ. К. Сычев. у., Богоявленск. в., д. Безымянной, 19 л., рд. въ г. СПБ.; — СПБ. Ст. М. С. 33 уч., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 31 Мая 905.

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