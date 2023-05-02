Макулова Василиса Иванова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Макулова
- Имя
- Василиса
- Отчество
- Иванова
- Дата исполнения приговора
- 24 ноябрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 276
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7140. МАКУЛОВА, ВАСИЛИСА ИВАНОва, 47 л. К. Казан. у., Чепчуговск. в., д. Красенской; — Казанск. О. С., 25 Окт. 910, 152¹, 1 ч. 1655 и 2 п. 1663 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 1 г., сь зач. 9 м. предв. заключ. Исп. 24 Нояб 910. | 908 73758 170 М. | 904 43194 169 М. | 907 74448 172 М.
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