Мелащенко Трофим Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мелащенко
- Имя
- Трофим
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 468
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13163. МЕЛАЩЕНКО, ТРОФИМЪ ВАсильевъ.. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Прилукь, 43 л.; — Лубенск. О. С.,, 4 п. 134, 135, 152, 1647, 2 ч. 1635, 2 п. 1639 и 1 п. 1659х У., арест. отд. 2½ г. Исп. 23 | Окт. 908. 97 49209 177М. |903049170М. 92 115130 1655У. |9780042169М.
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