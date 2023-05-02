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Андреев Федор Андреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Андреев
Имя
Федор
Отчество
Андреев
Дата исполнения приговора
13 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 13
Источник
Скан
Оригинальная запись
129500. андреевъ, федоръ андреевъ (онъ же Новиковъ). К. Маріинск. у., Мало-Песчанск. в., пос. Ковалевскаго, 38 л., рд. Ельнин. у., Заболотск. в., въ д. Б.-Займищахъ; — М. С. 5 уч. Маріинск. у. 7 Сент. 909, 169, 4 п. 170 и 172 М. (укрыв.), тюр. 10 м. Исп. 13 Окт. 909.

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