Баженов Николай Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Баженов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 17
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12993. БАЖЕНОВ, НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 30 л. Гр. г. Козлова; — Н. С. 3 р. г. Козлова. Оскорбление, лиш. св. 1 г., по амн. от. нак. освоб.
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