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Авас-Оглы Амир

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Авас-Оглы
Имя
Амир
Дата исполнения приговора
31 октябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 3
Источник
Скан
Оригинальная запись
2. АВАС-ОГЛЫ, АМИР. Гр. г. Ирана; — Н. С. 1 уч. Астраханск. у. Убийство, лиш. св. 9 л. Исп. 31 окт. 919.

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