Малевич Юлианна Валентьева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Малевич
- Имя
- Юлианна
- Отчество
- Валентьева
- Дата исполнения приговора
- 03 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 152
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33404. МАЛЕВИЧЪ, ЮЛІАННА ВАЛЕНТЬева. Лиш. ос. пр. изъ к. Слупецк. у., гм. Казимержъ, д. Цѣнинъ-Заборный, 35 л.; — Калиш. О. С. (въ 6 р.), 2 ч. 1655 и 2 п. 1663 У., тюр. 1½ г. Исп. 3 Марта 905. | 903 5071 1655 У. | 93 103148 1655 У. | 97 90876 1655 У. | 90 82745 169 М. | 95 92258 1655 У.
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