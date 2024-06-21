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Ломов Тихон Ефимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ломов
Имя
Тихон
Отчество
Ефимов
Дата исполнения приговора
09 апрель 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 178
Источник
Скан
Оригинальная запись
42500. ЛОМОВЪ, ТИХОНЪ ЕФИМОВЪ. К. Борисоглѣб. у., Нижне-Чуевск. в., д. Александровки, 40 л.; — Тамбов. О. С. 149 и 1 ч. 269¹ У., съ лиш. ос. пр., тюр. 8 м. Исп. 9 Апр. 907.

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