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Бруштейн Азриель Лейзеров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бруштейн
Имя
Азриель
Отчество
Лейзеров
Дата исполнения приговора
12 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 41
Источник
Скан
Оригинальная запись
45434. БРУШТЕЙНЪ, АЗРІЕЛЬ ЛЕЙЗЕровъ. Мщ. г. Новозыбкова, 32 л.; — Саратов. С. П., 3 п. 53, 19, 54 и 128 Угол. У. и Выс. маниф. 904 г., въ крѣп. на 5 м. Исп. 12 Апр. 905.

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