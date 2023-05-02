Бруштейн Азриель Лейзеров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бруштейн
- Имя
- Азриель
- Отчество
- Лейзеров
- Дата исполнения приговора
- 12 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 41
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45434. БРУШТЕЙНЪ, АЗРІЕЛЬ ЛЕЙЗЕровъ. Мщ. г. Новозыбкова, 32 л.; — Саратов. С. П., 3 п. 53, 19, 54 и 128 Угол. У. и Выс. маниф. 904 г., въ крѣп. на 5 м. Исп. 12 Апр. 905.
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