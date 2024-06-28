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Брызгалов Михаил Ефимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Брызгалов
Имя
Михаил
Отчество
Ефимов
Дата исполнения приговора
30 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 41
Источник
Скан
Оригинальная запись
45436. БРЫЗГАЛОВЪ, МИХАИЛЪ ЕФИмовъ. К. Богородск. у., Ивановск. в., с. Здѣхова, 48 л.; — Москов. О. С., 2 и 4 п. 134, 135 и 1 ч. 1647 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 8 м. Исп. 30 Апр. 905.

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