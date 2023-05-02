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Минкевич Александр Феликсов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Минкевич
Имя
Александр
Отчество
Феликсов
Дата исполнения приговора
20 июнь 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 157
Источник
Скан
Оригинальная запись
66980. МИНКЕВИЧЪ, АЛЕКСАНДРЪ ФЕЛИКСОВЪ. К. Вилкомірск. у., Андонишск. в., 31 г.; — М. С. 2 уч. г. Риги, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 20 Іюня 907. 

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