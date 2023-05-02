Гаврилов Семен Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гаврилов
- Имя
- Семен
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- __ январь 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 25
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 800. ГАВРИЛОВ, СЕМЕН АНДРЕЕВИЧ, 28 л. Гр. Ишимск. у., Каменск. в., с. Орлова. Кража, лиш. св. 2 г. и лиш. пр. 5 л. Срок исп. не указ., осужд. в январе 922.
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