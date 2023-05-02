Храмцов Александр Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Храмцов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 06 май 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 313
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13419. Храмцов Александр Васильев., 19 л., Ржевскбго у., Старицк. в., д. Федурково. Н. С. 9 р. Ржевск. у. Ст. 114 (ст. р.), л. с. 1½ г., п. п. 1 г. 6 мая 927.
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