Хакимзянов Ахметзян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХакимзянов Ахметзян

Хакимзянов Ахметзян

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хакимзянов
Имя
Ахметзян
Дата исполнения приговора
09 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 431
Источник
Скан
Оригинальная запись
140696. ХАКИМЗЯНОВЪ, АХМЕТЗЯНЪ. К. Казанск. у., Студено-Ключинск. в., д. Ташкича, 23 л., рд. въ г. Казани; — М. С. 6 уч. г. Н.-Новгорода 9 Сент. 909, 173 и 176 М., тюр. 2 м. Исп. 9 Сент. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close