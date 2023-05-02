Харакопос Дмитрий Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Харакопос
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 20 декабрь 1906
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 318
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46353. ХАРАКОПОСЪ, ДМИТРІЙ АНДреевъ. Греческо-подд., 20 л.; — Таганрог. О. С., 134, 135, 139, 149, 13 и 1642 У., по сов. съ приг. М. С., 9 уч. Ростовск. (на/Д.) окр. отъ 17 Нояб. 905 г., каторж. раб. 2 г. и 8 м. Исп. 20 Дек. 906.
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