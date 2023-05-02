Богатырев Алексей Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Богатырев
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 12 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 36
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130109. БОГАТЫРЕВЪ, АЛЕКСЪЙ ПЕТРОВЪ. Мщ. г. Брянска, 26 л.; — Орлов. О. С. 11 Сент. 909, 4 п. 134 и 3 ч. 309 У., арест. отд. 3½ г. Исп. 12 Окт. 909.
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