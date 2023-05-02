Яковлев Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯковлев Михаил Николаевич

Яковлев Михаил Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Яковлев
Имя
Михаил
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
12 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 295
Источник
Скан
Оригинальная запись
30783. ЯКОВЛЕВ, МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ, 63 л. Гр. Боровичск. у., Валоцк. в., с. Теребны; — Р. Т. г. Череповца. Спекул., лиш. св. 3 г., с конф. имущ. Исп. 12 июля 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.