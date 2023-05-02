Леонов Николай Сергеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Леонов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Сергеевич
- Дата исполнения приговора
- 18 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 147
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 25935. ЛЕОНОВ, НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ, 30 л. Гр. Тарусск. у., Богимовск. в. и с.; — Н. С. 11 уч. Московск. у. Убийство, лиш. св. 10 л., по амн. нак. сокр. на ⅔. Исп. 18 сент. 920. | 909 80228 172 М. | 909 11911 169 М.
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