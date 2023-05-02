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Леонов Николай Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Леонов
Имя
Николай
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
18 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 147
Источник
Скан
Оригинальная запись
25935. ЛЕОНОВ, НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ, 30 л. Гр. Тарусск. у., Богимовск. в. и с.; — Н. С. 11 уч. Московск. у. Убийство, лиш. св. 10 л., по амн. нак. сокр. на ⅔. Исп. 18 сент. 920. | 909 80228 172 М. | 909 11911 169 М.

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