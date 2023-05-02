Данишевский Мечислав Юлианов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Данишевский
- Имя
- Мечислав
- Отчество
- Юлианов
- Дата исполнения приговора
- 25 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 77
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46409. ДАНИШЕВСКІЙ, МЕЧИСЛАВЪ Юліановъ. Сн. дворян. Вилен. г., 22 л., рд. Вилен. у., Мейшагольск. в., въ д. Корвѣ; — М. С. 4 уч. г. Вильны, 6 П. 13, 169, 2 п. 170 и 2 п. 170¹ М., тюр. 4 м. Исп. 25 Апр. 905.
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