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Ершов Николай Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ершов
Имя
Николай
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
22 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 91
Источник
Скан
Оригинальная запись
3163. ЕРШОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ, 25 л., Костромск. г., Солигаличск. у., Костромск. в., д. Воронцево. Н. С. Деж. Кам. г. Ленинграда. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 22/ХІ—26.

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