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Шумилов Павел Александров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шумилов
Имя
Павел
Отчество
Александров
Дата исполнения приговора
01 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 281
Источник
Скан
Оригинальная запись
51972. ШУМИЛОВЪ, ПАВЕЛЪ АЛЕКСАНдровъ. К. Бугурусланск. у., Кинель-Черкасск. в., сл. Черкассъ, 30 л.; — Костромск. О. С., 149 и 1642 У., арест. отд. 3 г. Исп. 1 Іюня 905.

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