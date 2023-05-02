Тедешвили Василий Гогиев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тедешвили
- Имя
- Василий
- Отчество
- Гогиев
- Дата исполнения приговора
- 19 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 10: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 268
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 115680. ТЕДЕШВИЛИ, ВАСИЛІЙ ГОГІевъ, 33 л. Сс.-каторж. изъ к. Горійск. у., общ. и с. Деджавы; — Иркутск. С. П., 2 Марта 911, 114 и 8 ч. 309 У. и У. о сс., одиночп. заключ. 25 дн., съ продолж. срока каторж. раб. 2 г. Исп. 19 Іюля 911. | 910 1 17120 1459 и 1634 У.
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