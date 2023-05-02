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Родионова Елена Федоровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Родионова
Имя
Елена
Отчество
Федоровна
Дата исполнения приговора
14 май 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 185
Источник
Скан
Оригинальная запись
18594. РОДИОНОВА, ЕЛЕНА ФЕДОРОВНА, 38 л. Гр. Тверск. у., Ильинск. в., д. Б.-Огрызковой; — Н. С. Бауманск. р. Владимирск. отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 1 г. Осужд. 14 мая 920. | 913 64097 170 М. | 007 68278 287 У. | 912 39320 172 М.

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