Родионова Елена Федоровна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Родионова
- Имя
- Елена
- Отчество
- Федоровна
- Дата исполнения приговора
- 14 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 185
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18594. РОДИОНОВА, ЕЛЕНА ФЕДОРОВНА, 38 л. Гр. Тверск. у., Ильинск. в., д. Б.-Огрызковой; — Н. С. Бауманск. р. Владимирск. отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 1 г. Осужд. 14 мая 920. | 913 64097 170 М. | 007 68278 287 У. | 912 39320 172 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.