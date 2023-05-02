Попа Илья Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Попа
- Имя
- Илья
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 16 август 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 192
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 67974. Попа, Илья Андреевъ. Царан. в. и с. Ниспоренъ, Кишинев. у., 36 л.; — 3. Н. 3 уч. Кишиневск. у., 169 М., тюр. 6 м. Исп. 16 Авг. 907.
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