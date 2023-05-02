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Попа Илья Андреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Попа
Имя
Илья
Отчество
Андреев
Дата исполнения приговора
16 август 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 192
Источник
Скан
Оригинальная запись
67974. Попа, Илья Андреевъ. Царан. в. и с. Ниспоренъ, Кишинев. у., 36 л.; — 3. Н. 3 уч. Кишиневск. у., 169 М., тюр. 6 м. Исп. 16 Авг. 907. 

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