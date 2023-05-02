Билык Николай Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Билык
- Имя
- Николай
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 16 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 33
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45232. БИЛЫКЪ, НИКОЛАЙ ФЕДОРОВЪ (онъ же Жмудякъ). К. Могилев. у., Снитковск. в., с. Долинянъ, 47 л.; — Могилев. С. М. С., Подольск. г. (во 2 р.), 1 п. 170¹ М., тюр. 10 м. Исп. 16 Іюня 905. | 901 58536 170 М., по сов. съ приг., напеч. въ 901 г. № 39685.
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