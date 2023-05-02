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Савина Евдонии Николаевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Савина
Имя
Евдонии
Отчество
Николаевна
Дата исполнения приговора
03 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 307
Источник
Скан
Оригинальная запись
11363. Савина Евдонии Николаевна, 25 л., Нижегородск. г., г. Лукоянова. Нижегородск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 4 г. П. в. з. с. 3 нояб. 926.

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