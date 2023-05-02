Дидебашвили Георгий Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дидебашвили
- Имя
- Георгий
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 04 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 80
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46498. ДИДЕБАШВИЛИ, ГЕОРГІЙ ФЕДОровъ. К. Душетск. у., с. Зандушеть, 24 л.; — Владикавказск. О. С., 13, 3 ч. 1655, 2 и 5 п. 1659 и 3 п. 1659¹ У., арест. отд. 2½ г. Исп. 4 Іюня 905.
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