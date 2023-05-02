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Дидебашвили Георгий Федоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дидебашвили
Имя
Георгий
Отчество
Федоров
Дата исполнения приговора
04 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 80
Источник
Скан
Оригинальная запись
46498. ДИДЕБАШВИЛИ, ГЕОРГІЙ ФЕДОровъ. К. Душетск. у., с. Зандушеть, 24 л.; — Владикавказск. О. С., 13, 3 ч. 1655, 2 и 5 п. 1659 и 3 п. 1659¹ У., арест. отд. 2½ г. Исп. 4 Іюня 905.

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