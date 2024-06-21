Павлова Анна Павлова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Павлова
- Имя
- Анна
- Отчество
- Павлова
- Дата исполнения приговора
- 24 май 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 227
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 43831. ПАВЛОВА, АННА ПАВЛОВА. К. Вышневолоцк. у., Козловск. в., д. Линдина, 43 л., рд. т. же у. и в., въ д. Горневѣ; — СПБ. Ст. С. М. С. 14² 16, 169 и 172 М. (кража и покуш.), по сов. съ приг. СПБ. О. С. отъ 17 Нояб. 906 г. и по слож. съ наказ. по приг. СПБ. Ст. С. М. С. отъ 3 и 10 Янв. 907 г., тюр. 6 м. Исп. 24 Мая 907.
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