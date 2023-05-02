Фомичев Михаил Игнатьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фомичев
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Игнатьевич
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 242
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7743. ФОМИЧЕВ, МИХАИЛ ИГНАТЬЕВИЧ, 43 л., Гр. Кадниковск. у., Сямусенск. в., д. Беляевской,; Н. С. 9 уч. Кадниковск. у., Неподч. вл., лиш. св. 1 г. условно.
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