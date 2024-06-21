Андреев Федот Никитин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андреев
- Имя
- Федот
- Отчество
- Никитин
- Дата исполнения приговора
- 07 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 14
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129502. АНДРЕЕВЪ, федотъ никитинъ. К. Грайворон. у., Ракитянск. в., д. Псковской, 35 л.; — Курск. О. С. 16 Мая 909, 148 и 1 ч. 1455 У., каторж. раб. 13 л. Исп. 7 Окт. 909. | 98 60124 169 М.
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