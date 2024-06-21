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Андреев Федот Никитин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Андреев
Имя
Федот
Отчество
Никитин
Дата исполнения приговора
07 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 14
Источник
Скан
Оригинальная запись
129502. АНДРЕЕВЪ, федотъ никитинъ. К. Грайворон. у., Ракитянск. в., д. Псковской, 35 л.; — Курск. О. С. 16 Мая 909, 148 и 1 ч. 1455 У., каторж. раб. 13 л. Исп. 7 Окт. 909. | 98 60124 169 М.

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