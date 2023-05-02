Филиппова Анастасия Кириллова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Филиппова
- Имя
- Анастасия
- Отчество
- Кириллова
- Дата исполнения приговора
- 29 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 425
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140536. ФИЛИППОВА, АНАСТАСІЯ КИРИЛЛОВА. К. Городокск. у., Зайковск. в., д. Шманей, 37 л.; — З. Н. 3 уч. Велижск. у., 5 п. 170 М., по сов. съ приг. сего З. Н. отъ 29 Сент. 909 г. д. № 339, (тюр. 11 м.), тюр. 1 г. Исп. 29 Сент. 909.
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