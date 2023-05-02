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Попов Степан Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Попов
Имя
Степан
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
19 май 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 206
Источник
Скан
Оригинальная запись
27875. ПОПОВ, СТЕПАН ПЕТРОВИЧ, 42 л. Гр. Астраханск. у., Баланск. в., с. Образцового; — Н. С. 7 уч. Астраханск. у., Кража, лиш. св. 5 л. Исп. 19 мая 920.

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