Смирнова Анастасия Осиповна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Смирнова
- Имя
- Анастасия
- Отчество
- Осиповна
- Дата исполнения приговора
- 26 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 238
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28934. СМИРНОВА, АНАСТАСИЯ ОСИПОВНА, 30 л. Гр. Буйск. у., Покровск. в., д. Смертино; — Н. С. Красно-Пресненск. р. Бутырск. отд. г. Москвы. Самогон., лиш. св. 5 л., по амн. нак. замен. и р. р. 4 г. и 11 м. Исп. 26 нояб. 920.
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