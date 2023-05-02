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Смирнова Анастасия Осиповна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Смирнова
Имя
Анастасия
Отчество
Осиповна
Дата исполнения приговора
26 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 238
Источник
Скан
Оригинальная запись
28934. СМИРНОВА, АНАСТАСИЯ ОСИПОВНА, 30 л. Гр. Буйск. у., Покровск. в., д. Смертино; — Н. С. Красно-Пресненск. р. Бутырск. отд. г. Москвы. Самогон., лиш. св. 5 л., по амн. нак. замен. и р. р. 4 г. и 11 м. Исп. 26 нояб. 920.

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