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Зачиняев Гавриил Филиппов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зачиняев
Имя
Гавриил
Отчество
Филиппов
Дата исполнения приговора
03 март 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 97
Источник
Скан
Оригинальная запись
4065. Зачиняев Гавриил Филиппов., 52 л., Томск. окр., Троицк. р., д. Ломачевки. Сибирск. Кр. С. Ст. 197 (ст. р.), л. с. 3 г. 3 мар. 927.

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